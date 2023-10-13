У чемпіонаті Іспанії володарює Реал, відразу чотири гравці якого перебувають у першій п'ятірці. Перше місце ділять Джуд Беллінгем та Вінісіус Жуніор, яких оцінили в 150 мільйонів євро.

Мудрик серйозно втратив у ціні, Ярмолюк – подорожчав: Transfermarkt оновив вартість українців у АПЛ

Українці до таких показників не дотягують. Єдиний наш легіонер у Ла Лізі, який додав у ціні, в десять разів дешевший за Беллінгема. Йдеться про Артема Довбика, вартість якого тепер становить 15 мільйонів.

Андрій Лунін та Віктор Циганков залишилися на попередньому рівні – 5 і 22 мільйони відповідно. А от Роман Яремчук продовжує регресувати. У жовтні Transfermarkt скинув із його цінника ще мільйон.

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