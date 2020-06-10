Довбик допоміг Сеннерюску пробитися у фінал Кубка Данії

Сеннерюск обіграв Хорсенс в рамках півфіналу Кубка Данії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок Данії, 1/2 фіналу

Сеннерюск – Хорсенс – 2:1

Голи: Ескесен, 62, Якобсен, 89 – Окосун, 53

Звітний поєдинок цікавий тим, що на ньому дозволили бути присутніми глядачам. Всьго можна було пустити на трибуни 300 осіб. Сеннерюск на правах господарів отримав 270 квитків, які розіграв між своїми фанами та спонсорами. Хорсенс отримав змогу привезти на гру лише 30 своїх прихильників.

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У стартовому складі господарів на полі з'явився українець Артем Довбик. Однак форварду не вдалося відзначитися результативними діями – на 72-й хвилині він поступився місцем Андерсу Якобсену, якому судилося стати героєм поєдинку.

Гості відкрили рахунок на початку другого тайму завдяки голу Окосуна, але не минуло й десяти хвилин, як Сеннерюск відновив рівновагу – відзначився Ескесен. Вже перед самісіньким фінальним свистком згаданий вище Якобсен вирвав для господарів перемогу, а заодно й путівку в фінал. У вирішальному поєдинку за Кубок Данії Сеннерюск зіграє з переможцем пари Ольборг – Орхус.

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