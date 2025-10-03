– Хто визначає вибір пенальтистів?

– Довбик – один з них, як і Суле, як і Пеллегріні. Вони і раніше були пенальтистами, все визначено заздалегідь.

– Як ви збираєтеся поліпшити гру своїх нападників?

– Можливо, завдяки голу Вероні всі заговорили про відродження Довбика. Він також продемонстрував хорошу гру в цьому матчі. Фергюсону, на мою думку, не вистачає сили і фізичної підготовки: він довго не грав, йому ще потрібен час.

– Чи є ймовірність побачити фальшиву дев'ятку за відсутності Дибали?

– Справа не тільки в ротації Фергюсон-Довбик: я завжди використовую п'ять-шість нападників за сезон. Цей метод завжди давав мені відмінні результати", – заявив Гасперіні на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що в кінці зустрічі Рома не змогла реалізувати один і той самий пенальті три рази поспіль. Двічі до м'яча підходив Артем Довбик і ще раз – Матіас Суле. Воротар Лілля відбив всі три удари (двічі – з порушенням правил, тому удари перебивалися).

Рома програла в ЛЄ, не реалізувавши три пенальті – Довбик "запоров" два з них (ВІДЕО)