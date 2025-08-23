Довбик дізнався свою роль на перший офіційний матч Роми під керівництвом Гасперіні – стартові склади
Рома прийматиме Болонью у першому турі Серії А. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".
Матч Рома – Болонья відбудеться сьогодні, 23 серпня. Стартовий свисток на стадіоні Олімпіко пролунає о 21:45 за київським часом.
Довбик отримав тривожний сигнал від Гасперіні – у капітана Роми ситуація ще гірша
Джан-П'єро Гасперіні на перший офіційний матч Роми не включив у стартову 11-ку Артема Довбика. Українець розпочне гру на лаві запасних. Матч покаже в Україні онлайн сервіс Megogo. Гру можна буде подивитися за наявності підписки.
Стартовий склад Роми: Свілар, Манчіні, Н'Діка, Ермосо, Веслі, Крістанте, Коне, Анхеліньо, Суле, Ель-Шаараві, Фергюссон.
