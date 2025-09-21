Довбик дізнався свою роль на матч проти Лаціо – стартові склади
Лаціо прийматиме Рому у четвертому турі Серії А. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".
Матч Лаціо – Рома відбудеться сьогодні, 21 вересня. Стартовий свисток пролунає о 13:30 за київським часом.
Джан-П'єро Гасперіні знову не включив у стартову 11-ку Артема Довбика. Українець розпочне гру на лаві запасних. Матч покаже в Україні онлайн сервіс Megogo. Гру можна буде подивитися за наявності підписки.
Стартовий склад Роми: Свілар; Челік, Манчіні, Н'Діка; Ренш, Крістанте, Коне, Анхеліньо, Суле, Пеллегріні; Фергюсон
