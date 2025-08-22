Форвард Роми Артем Довбик перший тур Серії А, ймовірно, розпочне на лаві запасних.

Рома розпочне сезон 2025/26 з Еваном Фергюсоном у стартовому складі, повідомляє RomaPress з посиланням на Corriere dello Sport.

Маркевич дав пораду Довбику і назвав клуб, який підійде українцю

Джан П'єро Гасперіні вирішив випустити ірландського новачка команди в основі на гру проти Болоньї в першому турі Серії А.

Очікується, що Артем Довбик, якого часто згадують в трансферних новинах, розпочне гру на лаві запасних "вовків".

Фергюсон після переходу з Брайтона на правах оренди вразив Гасперіні на тренуваннях своєю динамічністю та фізичною силою. Саме тому 20-річний гравець вважається ідеальним форвардом для схеми 3-4-2-1.

Нагадаємо, що перший матч в новому сезоні Рома та Болонья проведуть вже 23 серпня.

Забарний вже приголомшує в ПСЖ, Довбик на порятунок українця в АПЛ – загул зірки Шахтаря, а Зінченко не ділом, а словом