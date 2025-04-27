Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі визначився з гравцями, які зіграють проти Інтера у 34 турі Серії А.

У неділю, 27 квітня, "вовки" відправлять в гості до "нерадзуррі". На цей матч в заявку потрапили 23 футболісти.

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У списку також присутній Артем Довбик. Українець минулу зустріч проти Верони розпочинав у запасі, і вийшов на поле лише на 70 хвилині. У лазареті Роми досі перебувають Дибала, Нельссон, Абдулхамід та Пеллегріні.

Нагадаємо, матч між Інтером та Ромою розпочнеться о 16:00 за київським часом. "Нерадзуррі" наразі очолюють турнірну таблицю Серії А з 71 балом, а "вовки" мають 57 очок і перебувають на сьомому місці.

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