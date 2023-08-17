"Ми разом граємо за збірну України, тому добре знаємо один одного. Також грали один проти одного. Ми знаємо, які наші найкращі та найгірші навички. Цього достатньо, щоб розуміти один одного на полі. Ми хочемо зробити все можливе заради команди.

"Без вас було б ще важче": Циганков – про війну в Україні і допомогу від Європи

Довбик – чудовий бомбардир. Він сильний, швидкий, агресивний в атаці та має хороший зв’язок із півзахисниками. Він добре ладнає з рештою гравців. Зі мною теж, звичайно. Ми можемо розмовляти один з одним і розуміти один одного, тому нам легше грати разом.

Поки рано говорити, але я думаю, що він уже адаптувався. Він не розмовляє іспанською, я теж, хоча тренерський штаб і одноклубники постійно допомагають нам, щоб ми могли викладатися на тренуваннях і в матчах. Йому легше адаптуватися, ніж мені, тому що він також розраховує на мою допомогу. Я думаю, що у нього все буде добре, він щасливий. Єдиним українцем у команді був Хуліус (відповідальний за екіпіровку), він мені дуже допоміг. Я думаю, що Артему буде легше, тому що у нього є Хуліус і я. Усі в клубі допомагають нам, щоб ми могли виступати якнайкраще.

Це футбол: ви можете зрозуміти тактику, навіть якщо не розмовляєте мовою. Якщо ми не розуміємо, хтось нам це детально пояснить. Тому проблеми немає. Ми знаємо, чого хоче від нас тренер", – цитує Циганкова видання Diari de Girona.

Довбик і Циганков творять історію – український гол врятував Жирону, Артем фантастично дебютував у Ла Лізі