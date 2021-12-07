"Мої голи? Звичайно, стежу за цим, але щоб не перевантажувати думки. Головне, що допомагаю команді перемогти. Не став нічого вигадувати з пенальті, без пауз, нічого… Головне, що забив.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Чорноморець, повернувшись на третю позицію

Потрібно віддати належне Чорноморцю: команда вже не така, як у першій грі, не такі хлопчики для биття. Вони добре захищалися, де їм допомагало поле. А в нас було багато недоліків. Добре, що відігралися, і вже у другому таймі довели справу до перемоги", – цитує Довбика офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Артем продовжує лідирувати у списку бомбардирів УПЛ – у його доробку вже 13 голів. СК Дніпро-1 після 17-ти турів розташувався у турнірній таблиці на 3-й сходинці, маючи у своєму активі 37 очок. Від лідерів першості – Динамо і Шахтаря – команда Йовічевіча відстає на 7 пунктів.

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