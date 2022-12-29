"Я змінився. Змінилася вся наша країна, і сьогодні кожен з нас працює заради того, щоб Україна була вільною та незалежною. Звісно, що всі наші досягнення в тилу – ніщо, порівняно з тим, що роблять хлопці на фронті.

Довбик: Сподіваюся, що весь рік в УПЛ я не проведу

Але ми постійно прагнемо допомагати нашим воїнам. І будемо це робити, доки українська земля не очиститься від всієї гидоти. Ми дякуємо ЗСУ за те, що вони захищають нашу країну, дозволяють нам вільно дихати та займатися улюбленою справою", – сказав Довбик в інтерв'ю Zbirna.com.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем провів за СК Дніпро-1 у всіх турнірах 22 матчі, в яких забив 16 голів та віддав 4 асисти.

Барселона переманила одного з найцікавіших талантів України – він уже забиває суперголи і вражає іспанські ЗМІ