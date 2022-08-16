Клуб із Салерно близький до підписання Артема Довбика. Українець може перейти до лав "гранатових" на правах оренди. Італійці будуть зобов'язані викупити форварда за певних умов – якщо Довбик заб'є визначену кількість голів, а Салернітана збереже прописку в Серії А. Про це повідомляє Gianluca Di Marzio.

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Тривалий час фаворитом у боротьбі за 25-річного українця називали інший італійський клуб – Торіно. Чутки пов'язували найкращого бомбардира УПЛ 2021/22 і з Динамо, проте в Києві відхрестилися від можливого підписання Довбика.

У сезоні 2021/22 Салернітана тривалий час йшла на виліт, але видала фантастичний ривок на фініші та зберегла місце в еліті. У першому турі нового чемпіонату Італії підопічні Давіде Ніколи мінімально програли Ромі (0:1).

До слова, половина прав на Артема досі належить данському Мітьюлланду, тому СК Дніпро-1, який готується до старту в Лізі Європи, отримає від потенційного трансферу Довбика лише половину суми.

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