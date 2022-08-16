Довбик близький до трансферу в Серію А, – журналіст
Салернітана і СК Дніпро-1 найближчим часом можуть оформити перехід форварда збірної України Артема Довбика.
Клуб із Салерно близький до підписання Артема Довбика. Українець може перейти до лав "гранатових" на правах оренди. Італійці будуть зобов'язані викупити форварда за певних умов – якщо Довбик заб'є визначену кількість голів, а Салернітана збереже прописку в Серії А. Про це повідомляє Gianluca Di Marzio.
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Тривалий час фаворитом у боротьбі за 25-річного українця називали інший італійський клуб – Торіно. Чутки пов'язували найкращого бомбардира УПЛ 2021/22 і з Динамо, проте в Києві відхрестилися від можливого підписання Довбика.
У сезоні 2021/22 Салернітана тривалий час йшла на виліт, але видала фантастичний ривок на фініші та зберегла місце в еліті. У першому турі нового чемпіонату Італії підопічні Давіде Ніколи мінімально програли Ромі (0:1).
До слова, половина прав на Артема досі належить данському Мітьюлланду, тому СК Дніпро-1, який готується до старту в Лізі Європи, отримає від потенційного трансферу Довбика лише половину суми.
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