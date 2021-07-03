Довбик: Англія – це найсильніша збірна не тільки Європи, а й світу
3 липня 21:26 - Читать на русском
Форвард збірної України Артем Довбик розсипався у компліментах "Трьом левам" перед очним протистоянням в 1/4 фіналу Євро-2020.
завершено
Харрі Кейн 4’
Харрі Магуайр 47’
Харрі Кейн 50’
4’ Харрі Кейн
47’ Харрі Магуайр
50’ Харрі Кейн
"Звичайно, Англія – це найсильніша збірна не тільки Європи, а й світу. Там зібрані найкращі гравці з найкращої ліги світу.
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Лише завдяки згуртованості і бійцівським якостям можна обіграти такого суперника, як збірна Англії. Ми будемо намагатися, віддавати всі сили", – цитує Довбика офіційний сайт УЄФА.
До слова, чвертьфінальний матч Євро-2020 між Україною та Англією розпочнеться сьогодні, 3 липня, о 22:00.
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