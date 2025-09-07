"Не очікував дива, але й не припускав, що ми зіграємо настільки безвольно і вже в перші десять хвилин дозволимо французам забити швидкий м'яч. Загалом склалося враження, що для підопічних Дідьє Дешама це була не офіційна гра, а розминка. Вони діяли як хотіли – це було шоу однієї команди, а наші не знали, що робити.

Збірна України провела тренування перед другим матчем відбору на ЧС-2026 – далі Азербайджан

У другому таймі вдалося створити пару моментів, але не вистачило виконавської майстерності. І то це був короткий відрізок активності – хвилин десять. Мбаппе – справжня машина для голів, який м'яч він забив!

Якщо говорити про нашу збірну, то відзначу Коноплю – єдиний, хто грав з душею. Дуже сподобався цей захисник своїм настроєм і самовіддачею. Виручав Трубін, а Зінченко намагався дорожити м'ячем, діяв з високою точністю передач. Але, на жаль, команди я так і не побачив. Півзахисту – немає, а Довбик – залежний форвард, класичний стовп, якому потрібна підтримка і передачі.

Далі матч з Азербайджаном, в якому обов'язково потрібно перемагати. Відступати нікуди. Важливо, в якому фізичному стані підійде збірна України. Спочатку планував летіти до Азербайджану, підтримати команду, але після матчу з Францією бажання зникло. Не буду витрачати час – подивлюся по телевізору", – цитує Івана Яремчука FootBoom.

Нагадаємо, що матч між Азербайджаном та Україною відбудеться 9 вересня. Стартовий свисток в зустрічі пролунає о 19:00 за київським часом.

