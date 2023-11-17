"Навколо Жирони зараз така метушня. Ніхто не розуміє, як такий маленький клуб лідирує у таблиці. Усі на нас дивляться і думають: у чому тут справа? Ми сприймаємо це нормально, жодного тиску немає.

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Ми насолоджуємося кожним матчем, але у Ла Лізі прохідних ігор немає. Не було в сезоні, що ми приїхали та легко перемогли", – сказав Довбик ВЗбірна.

Нагадаємо, Жирона неочікувано лідирує в іспанській Ла Лізі, маючи в своєму активі 34 турнірних пункти після 13 зіграних турів. Довбик в поточному сезоні у складі Жирони зіграв в 14 матчах у всіх турнірах. В активі українського нападника сім голів та шість результативних передач.

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