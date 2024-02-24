"Довбика багато нахвалюють, але я дивився останні ігри Жирони і можу сказати: Довбик – ніякий!

Довбик може сенсаційно стати одноклубником Зінченка – українця бачать рішенням головної проблеми Арсенала

Я взагалі не знаю, що він робить на полі. З його масою та швидкістю він повинен постійно відкриватися, відходити назад, а цього всього немає. Мені дуже цікаво, хто його купить з такою грою?

Довбик зараз не повинен грати в основному складі, як на мене, ветеран Стуані набагато кращий. Очевидно, Довбика ставлять в основу, щоб вигідно продати. Раніше він багато забивав завдяки класній грі Савіо та півзахисту Жирони, а зараз вони зникли і разом з ними зник Довбик", – цитує Сабо Sport Express.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів і віддав 7 асистів. Каталонці після 25-ти турів йдуть у турнірній таблиці Ла Ліги другими, відстаючи від Реала на 6 очок.

Циганков – унікальний в Жироні, Довбик у тіні, Яремчук відправив на пенсію Рамоса