"Найбільш прикра ситуація на полі, яка тепер здається кумедною? На тренуванні через зайві емоції отримав травму за день до гри. Це було ще в U-19, тому зараз згадую з усмішкою.

Атмосферний стадіон, на якому мрію побувати? Енфілд і Сігнал Ідуна Парк.

Перемога, після якої почав прагнути більшого? Коли грав за Скалу U-19, ми поїхали на товариську зустріч із Гамбургом, який тоді був чемпіоном і лідером у таблиці. Ми їх обіграли, і ця перемога дала поштовх ще більше працювати та прагнути вершин.

Найсмішніший момент у роздягальні? Після перемоги партнер по команді почав святкувати, танцювати – і раптом зайшов президент клубу. А нюанс у тому, що партнер був повністю голим.

Футболіст чи інший спортсмен, з яким мрію грати в одній команді? Вірджил ван Дейк – цікаво було б зіграти з ним у парі.

Найважчий суперник, проти якого грав? Артем Довбик, коли ще виступав за СК Дніпро-1. Як на мене, він дуже добре збалансований у фізичних якостях та футбольному інтелекті", – поділився Богдан Векляк у анкеті для YeSport.

Нагадаємо, що 25-річний Векляк перед стартом сезону 2025/26 перейшов з Карпат у Кудрівку на правах вільного агента.

