"Я поділяю все, що стосується Довбика. Він чутливий хлопчик, йому потрібна наша підтримка. Я попросив команду вигадати, як його правильно обслуговувати, доставляти йому м'яч, він чудовий футболіст і поступово розуміє італійський чемпіонат.

Переможний гол Довбика у відеоогляді матчу Лечче – Рома – 0:1

Ми повинні більше вимагати від Артема, щоб стимулювати його, ми робимо це щодня. Він добре грає, коли просить м'яч у глибині, а ми не завжди йому допомагаємо цим. Такі голи, як сьогодні, йдуть йому на користь", – цитує Раньєрі LaRoma24.it.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні український форвард провів 39 ігор за клуб, забив 16 голів та віддав 4 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість Довбика у 30 мільйонів євро.

Наразі Рома посідає 6-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії з 52 очками.

Довбик голом приніс Ромі 7-му перемогу поспіль, дотиснувши Лечче – VAR вкрав в українця асист, "вовки" в зоні єврокубків