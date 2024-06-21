Роман Яремчук у матчі проти Словаччини (2:1) оформив один з наймайстерніших голів Євро-2024.

Нападник збірної України з'явився з лави запасних і на 80-й вирвав перемогу. Яремчук ідеально обробив закидання Шапаренка, а другим дотиком тихенько покотив повз Дубравку.

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Прес-служба УЄФА не скупилась на компліменти Роману. "Дотик і завершення – не з цього світу", "Перший дотик був мистецтвом", "Чудовий гол Яремчука закріпив вольову перемогу України!" – герою "синьо-жовтих" присвятили серію емоційних публікацій.

Перемога дозволила команді Реброва набрати перші 3 очки і бодай тимчасово вискочити на другу сходинку групи Е. Останній суперник у квартеті – Бельгія 26 червня.

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