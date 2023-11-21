Легенда збірної Італії та Інтера Джузеппе Бергомі вважає, що арбітри не правильно оцінили епізод з Крістанте та Михайлом Мудриков в матчі з Україною у відборі до Євро-2024.

"Дотик був, Мудрик впав. Арбітр жодного разу за весь матч не свиснув фол на гравцеві, зокрема в останньому епізоді.

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Напевно, він оцінив це так, але я подумав: якби це сталося з нами? Я не знаю, як би ми відреагували. Потім, коли згадую минуле, чемпіонат світу 2002 року, я кажу, що це підходить. Але якби ситуація була зворотною, що б ми сказали? Контакт є, додати нічого.

Для мене – це був пенальті. Це VAR, і ми не ті, хто вирішує", – цитує Джузеппе Бергомі Tuttomercatoweb.

В доданий час Мудрик впав у штрафному майданчику після контакту з Крістанте. Арбітр зустрічі не знайшов підстав для призначення пенальті. Матч між Україною та Італією закінчився внічию 0:0.

Нагадаємо, що Джузеппе Бергомі у складі "Скуадри Адзурри" здобував титул чемпіона світу на мундіалі в 1982 році.

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