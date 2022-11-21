Товариський матч

Австрія – Італія – 2:0

Голи: Шлагер, 6, Алаба, 35

Рахунок було відкрито швидко зусиллями Шлагера. Подвоїв перевагу Алаба чудовим прямим ударом зі штрафного. Італія, яка як і Австрія не їде на ЧС, намагалась відігратись, але спроби були марними.

Італія без шансів програла Австрії – Алаба забив шедевральний гол зі штрафного

Попри поразку, зустріч стала особливою для Роберто Манчіні, адже це був його 57 матч на чолі "Скуадри". За цим показником він обійшов Марчелло Ліппі та Чезаре Пранделлі. Попереду лише Енцо Беардзот (88) та Вітторіо Поццо (95).