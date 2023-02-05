Досягнення Кварацхелії та дубль Осімхена у відеоогляді матчу Спеція – Наполі – 0:3
22:46 - Читать на русском
Наполі розбив Спецію в матчі 21-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Спеція – Наполі на "Футбол 24".
Віктор Осімхен 69’
Віктор Осімхен 73’
69’ Віктор Осімхен
73’ Віктор Осімхен
Перший тайм пройшов майже без моментів, а одразу по перерві захисник Спеції привіз пенальті у власні ворота, зігравши рукою. Кварацхелія холоднокровно реалізував 11-метровий.
Наполі розгромив Спецію за 26 хвилин – Осімхен увійшов до історії клубу, Кварацхелія став в один ряд з Мессі й Неймаром
Пізніше Осімхен забив досить курйозний гол: Ампаду замість виносу запустив свічку над карним майданчиком, а Віктор вистрибнув і головою переправив м'яч у ворота. Крапку в грі поставили Хвіча і Осімхен – перший перехопив та віддав нігерійцю, який закотив у порожні ворота.
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