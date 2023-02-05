Наполі розбив Спецію в матчі 21-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Спеція – Наполі на "Футбол 24".

Перший тайм пройшов майже без моментів, а одразу по перерві захисник Спеції привіз пенальті у власні ворота, зігравши рукою. Кварацхелія холоднокровно реалізував 11-метровий.

Наполі розгромив Спецію за 26 хвилин – Осімхен увійшов до історії клубу, Кварацхелія став в один ряд з Мессі й Неймаром

Пізніше Осімхен забив досить курйозний гол: Ампаду замість виносу запустив свічку над карним майданчиком, а Віктор вистрибнув і головою переправив м'яч у ворота. Крапку в грі поставили Хвіча і Осімхен – перший перехопив та віддав нігерійцю, який закотив у порожні ворота.