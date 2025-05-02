Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поспілкувався з журналістами після перемоги над Атлетіком (3:0) у півфіналі Ліги Європи.

"Результат дуже хороший, але треба розуміти: спочатку в нас були дуже великі проблеми. Гол і червона картка змінили хід гри, але це добре, що нам трохи пощастило.

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Ми не розсипалися до цього, а відповідна ситуація здатна все змінити. У нас були шанси забити ще один м'яч. Ще не все скінчено, подібне може трапитися і на Олд Траффорд, треба бути готовими.

На початку гри відчувалося, що навіть такі досвідчені гравці, як Угарте, Патрік Доргу, трохи нервували. Усе-таки це півфінал. Чудово, коли в тебе є такі футболісти, як Каземіро, Харрі Магвайр і Бруну Фернандеш", – цитує Аморіма Sky Sports.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед переміг Атлетік на виїзді з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться 8 травня.

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