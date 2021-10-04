"Динамо виходило на матч з Шахтарем, як на звичайний матч чемпіонату. Боротьба в першості країни триватиме до травня місяця, і це була одна з багатьох ігор. Так, це принциповий суперник, та й після двох болючих поразок (Шахтарю у Суперкубку та Баварії у Лізі чемпіонів) ми не мали права програти. Грали лише на перемогу, не все вдавалося, але виконували установку тренера й відчуваємо, що можемо краще. Потрібно лише більше впевненості. Якщо минулого року ми хотіли досягти своєї мети, то зараз потрібно цю мету втримати. А це важче.

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У нас залишилася перевага у три очки, але й велика інтрига зберігається. Якби ми виграли, то була б різниця в шість очок, і багато хто казав би, що чемпіонат можна завершувати. Попереду в нас багато матчів, і на кожен ми виходимо з метою перемогти.

Ключова фраза, яку Містер намагався нам донести у роздягальні? Він зазначив, що потрібно зіграти правильно, і щоб наші думки були лише про те, щоб діяти так, як він нам каже. Я неодноразово вже згадував, що якщо ми виконуємо установки, то нам усе вдається й ми точно не програємо. Такий досвід, який має Містер, а це 50 років у футболі, дозволяє йому майже не помилятися у своїх очікуваннях та прогнозах.

Ми розібрали помилки, яких припустились у Суперкубку і грали надійніше, ніж минулого разу. Якщо будемо робити хоча б на 50 відсотків менше помилок, то в нас зміниться гра ще у кращий бік", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, безгольова нічия дозволила Динамо зберегти відрив від Шахтаря у 3 очки.

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