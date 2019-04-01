Досвід іспанських спеціалістів в проектах ФФУ

В останній робочий день березня, п’ятниця 29.03, у Будинку футболу відбулась офіційна презентація дитячого футбольного проекту навчально-методичного семінару для тренерів дитячо-юнацьких команд України.

Проект було реалізовано завдяки злагодженим діям Федерації футболу України, Інституту футболу, благодійного фонду "Розвиток футболу України" та головних його дійових осіб – представників футбольної академії Марсет з іспанської Барселони.

Протягом шести днів фахівці з Марсет проводили на штучних полях НТК ім. В. Баннікова практичні та теоретичні заняття для наших тренерів, після чого завітали до ФФУ для зустрічі з першими віце-президентами федерації Вадимом Костюченком та Олегом Протасовим, а також новим керманичем збірної України U-15 Сергієм Нагорняком, чиї підопічні 30 березня проведуть відкрите тренування, під час якого отримають цікаві поради та ознайомляться із вправами від фахівців із барселонської академії.

Звертаючись до гостей, Вадим Костюченко зазначив, що Україна рада вітати в Києві тренерів з Іспанії – країни, яка зараз диктує моду у світовому футболі. Саме у столиці України іспанська збірна стала переможцем Євро-2012, а "Реал" минулого року на НСК "Олімпійський" виграв найпрестижніший клубний турнір – Лігу чемпіонів. "Для нас важливо, що завдяки співпраці є можливість використовувати досвід, який мають іспанські тренери та фахівці, з українськими дітьми в таких проектах, як той, що проходив цими днями на полях НТК ім. В. Баннікова, – сказав Вадим Костюченко. – Ми впевнені, що це дуже велика справа. Уперше в історії 30 березня наша наймолодша збірна, U-15, проведе тренування під вашим наглядом, отримавши цікавий досвід і знання від кращих фахівців Європи".

Зі свого боку Олег Протасов зазначив, що у філософії виховання футболістів в Іспанії чимала увага приділяється менталітету юних гравців, індивідуальному підходу до кожного з них: "Як ми їх навчимо в дитинстві, такими футболістами вони й будуть. Ми знаємо, як ви працюєте з футболістами, які результати в іспанських клубів та збірних. Тому ми із задоволенням вас запросили до України й дякуємо вам за досвід, який ви передаєте нашим гравцям і спеціалістам. Упевнений, наша співпраця буде корисною, адже ми маємо спільну мету – виховувати гравців високого рівня, які в майбутньому поповнюватимуть збірні команди".

Спортивний директор іспанської школи Марсет Беніто Монтальво, який привіз до України шістьох тренерів різної футбольної направленості, відзначив, що співпраця з Федерацією футболу України стала дуже корисним і цікавим досвідом. Найбільше гостей вразило серйозне ставлення майбутніх футболістів до тренувань. "Деякі наші наставники отримали перший досвід тренування під час снігу, який пішов, коли проводилося заняття для наймолодшої групи футболістів. Але більше за все нас вразило, що малюки вже прилаштовані до таких умов і продовжували працювати на майданчику з такою самою інтенсивністю, – поділився своїми враженнями сеньйор Монтальво. – В організації і в будь-яких інших питаннях ми отримували підтримку від Федерації футболу України, тому семінар пройшов на дуже високому рівні, ми змогли спокійно займатися своєю справою. Ми побачили в українських дітях потенціал, над яким варто працювати далі. Ми вважаємо, що техніка в українських футболістів перебуває на належному рівні. Якщо ставити конкретні й чіткі цілі та завдання на кожне тренування, це допоможе дітям більш якісно вдосконалювати її й дійти до найвищого рівня. Вершина – це не талант, це те, чого можна досягти завдяки важкій роботі".

На завершення презентації гості з Іспанії отримали з рук керівництва ФФУ футбольні презенти та зробили колективне фото на згадку про візит до України.

Нагадаємо, що в роботі семінару взяли участь близько 200 дітей із різних клубів Києва та Київської області. Головний акцент фахівці з іспанської академії робили на виявленні переваг та недоліків у футбольній освіті кожного з вихованців. За підсумками семінару-кемпу кожен юний футболіст отримав відповідні документи про свою успішність під час перебування в таборі.