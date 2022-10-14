"Мета була досягнута нами двічі. Ми перемогли і вже точно фінішуємо, принаймні, на другому місці, що означає щонайменше вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи. Тепер ми поїдемо на виїзний матч із Фенербахче, аби поборотися за перше місце. Ми конкуренти, і до того ж вони намагатимуться уникнути зайвих матчів у лютому.

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Вважаю цю перемогу досить обнадійливою для прогресу команди. Це була не найкраща наша гра, але з погляду зрілості та солідності дуже цікава. Усі матчі у Лізі Європи складні. Користуючись нагодою, хочу висловити повагу до команди Динамо, бо, враховуючи умови, у яких вони готуються, з дуже далекими поїздками, та обставини, що відбуваються на їхній батьківщині, вони доставили нам чимало проблем. Ми маємо їх привітати, вони провели дуже хорошу гру.

Щодо нас, я думаю, ми можемо краще грати у нападі. У другому таймі ми мали забивати другий гол і відійти у захист, але ми знали, як грати надійно, як залишатися організованими та збалансованими. Наш захист зіграв солідно та серйозно, мені це дуже сподобалося. Це було непросто, бо попереду суперник мав хороших гравців. Середній вік наших гравців був досить низьким, але Стів Манданда привносить багато спокою. Важливо відчувати цю надійність, це була чудова гра у виконанні захисту та оборонної ланки загалом.

Крістофер Ву працював без зауважень з моменту свого переходу до нас. У мене є дуже ефективний медичний персонал і тренери з фізпідготовки, які роблять величезну роботу з усіма гравцями, які мають мало або взагалі не мають ігрового часу, що дозволяє їм бути готовими, коли ми їх ставимо до складу", – наводить слова Женезіо офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, що "біло-сині" поступилось вже у четвертому поспіль матчі Ліги Європи, цього разу програвши Ренну (0:1). Кияни вже припинили боротьбу за плей-офф Ліги Європи, але можуть отримати путівку до Ліги конференцій, якщо посядуть третє місце в групі.

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