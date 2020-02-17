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"Досить говорити ці дурниці": Блохін запевнив, що ніколи не хизувався "Золотим м'ячем" перед гравцями Динамо

17 лютого 18:36 2056 Читать на русском
"Досить говорити ці дурниці": Блохін запевнив, що ніколи не хизувався "Золотим м'ячем" перед гравцями Динамо
Олег Блохін / Сайт Динамо

Екс-гравець і тренер Динамо Олег Блохін відповів на слова колишніх підопічних, які звинувачували наставника у навмисному хизуванні своїми досягненнями.

"Не показував я гравцям Баварію ніколи, не говорив "я", ніколи не приносив свій "Золотий м'яч". Досить говорити ці дурниці.

"Спитав хлопчаків, хто я такий, і жоден не відповів", – Блохін закликав допомогти дітям знати футбольну історію України

За останній час, коли я отримав "Золотий м'яч", я приніс його лише одного разу – показав дітям на турнірі Блохіна. Ну маячня, а вони кажуть, що "я, я". Що означає "я"?" – сказав Блохін у інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, легендарний форвард провів за Динамо 432 матчі, в яких відзначився 215 голами. З 2012 по 2014 роки він працював головним тренером київського клубу.

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Теги
Динамо Динамо Олег Блохін Золотий м'яч
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