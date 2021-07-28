"Якщо відверто, досі не вірю в те, що трапилося, тим більше, що саме з цим сезоном пов'язували дуже амбітні плани. Однак це вердикт клубного керівництва, і тренерський штаб, футболісти змушені з ним погодитися. Я пов'язаний з Альянсом з 2018 року, пройшов з ним шлях від аматорів до Першої ліги, успішних виступів у розіграші вітчизняного Кубка. По крихтах збирали команду, яка з кожним сезоном додавала.

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Зі свого боку і клубне керівництво вживало максимальних зусиль для розвитку інфраструктури, адже в структурі є ще кілька аматорських команд, удосконалилася спортивна база. Я вдячний клубному керівництву за ті роки продуктивної співпраці, та все ж, відчуття, що не вдалося довести задумане до кінця, не покидає мене. Це немов перерваний не по твоїй волі політ.

Упевнений, що мої підопічні стануть у пригоді, і з працевлаштуванням у них проблем не виникне. А ось нам, тренерам, складніше. Доведеться витратити не один рік, щоб створити таку команду, яка була в Альянсі", – заявив Ярошенко у коментарі Meta-ratings.

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