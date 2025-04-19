"Досі не розумію, як це сталося": Кривцов – про найбільший штраф, першу зарплатню та найскладнішого суперника
Екс-захисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов відповів на запитання анкети.
"Ваше улюблене місто: Київ люблю і Донецьк.
Страва та напій: Смажена картопля з грибами та лимонад.
Найкрасивіше місце, де ви бували: Сейшельські острови.
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Улюблені актор та актриса: Дензел Вашингтон та Марго Роббі.
Якими мовами володієте: Українська, англійська. Ще вчу іспанську.
Література, яка справила неабияке враження: Юваль Ной Харарі – "Сапієнс".
Обов’язковий аксесуар у повсякденному житті: Телефон.
Фобія: Боюсь висоти.
Три речі, які взяли б на безлюдний острів: Супутниковий телефон, фільтр для води та вудочку.
Найбільший штраф у кар’єрі: 125$.
Найперша зарплатня у футболі: 648 грн.
Хто був найскладнішим суперником у кар'єрі: Бензема.
Матч, який назавжди залишиться у вашій пам’яті: Україна – Португалія (2:1).
Топ-3 центральні захисники, за грою яких любите спостерігати: Рамос, ван Дейк і Матвієнко.
Ліга чемпіонів чи чемпіонат світу – де грати престижніше: Чемпіонат світу.
"Насухо" чи перемога 4:3 у жорсткому темпі – що ближче по духу: Мабуть, що 4:3. Такий матч емоційніший. Для вболівальників – цікавіше.
Підкат чи тонке читання гри: Обидва варіанти подобаються.
Перемога, яка досі гріє: Мабуть, з останніх – це перемога у фіналі Leagues Cup.
Тренер, під керівництвом якого вам особливо комфортно працювалось: Паулу Фонсека, Ігор Йовічевіч.
Чемпіонат, де почуваєтесь найбільш "у своїй тарілці": Звісно, що рідненька УПЛ.
Фейл у матчі або на тренуванні, про який згадуєте з усмішкою: Автогол у грі з Реалом. Досі не розумію, як це сталося.
Найсмішніше запитання чи фраза, яку почули від дітей про футбол: Коли після 2014 року базувались в Києві, то були постійно в розʼїздах. І тоді син запитав: "Тату, чому ти з нами не живеш?"
Якби не футбол – ким могли б бути: Лікарем.
Ваші головні захоплення поза футболом: Діти, діти і ще раз діти (Усміхається).
Цитата або фраза, яка супроводжує вас у житті: Усе, що не робиться – все на краще", – сказав Кривцов у коментарі YeSport.
Нагадаємо, в січні 2025-го 34-річний захисник покинув Інтер Маямі і з того часу перебуває у пошуках команди.
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