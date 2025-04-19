Екс-захисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов відповів на запитання анкети.

"Ваше улюблене місто: Київ люблю і Донецьк.

Страва та напій: Смажена картопля з грибами та лимонад.

Найкрасивіше місце, де ви бували: Сейшельські острови.

"Я б ніколи не одягнув футболку Динамо": Кривцов – про "запрошення" Суркіса та можливе повернення в УПЛ

Улюблені актор та актриса: Дензел Вашингтон та Марго Роббі.

Якими мовами володієте: Українська, англійська. Ще вчу іспанську.

Література, яка справила неабияке враження: Юваль Ной Харарі – "Сапієнс".

Обов’язковий аксесуар у повсякденному житті: Телефон.

Фобія: Боюсь висоти.

Три речі, які взяли б на безлюдний острів: Супутниковий телефон, фільтр для води та вудочку.

Найбільший штраф у кар’єрі: 125$.

Найперша зарплатня у футболі: 648 грн.

Хто був найскладнішим суперником у кар'єрі: Бензема.

Матч, який назавжди залишиться у вашій пам’яті: Україна – Португалія (2:1).

Топ-3 центральні захисники, за грою яких любите спостерігати: Рамос, ван Дейк і Матвієнко.

Ліга чемпіонів чи чемпіонат світу – де грати престижніше: Чемпіонат світу.

"Насухо" чи перемога 4:3 у жорсткому темпі – що ближче по духу: Мабуть, що 4:3. Такий матч емоційніший. Для вболівальників – цікавіше.

Підкат чи тонке читання гри: Обидва варіанти подобаються.

Перемога, яка досі гріє: Мабуть, з останніх – це перемога у фіналі Leagues Cup.

Тренер, під керівництвом якого вам особливо комфортно працювалось: Паулу Фонсека, Ігор Йовічевіч.

Чемпіонат, де почуваєтесь найбільш "у своїй тарілці": Звісно, що рідненька УПЛ.

Фейл у матчі або на тренуванні, про який згадуєте з усмішкою: Автогол у грі з Реалом. Досі не розумію, як це сталося.

Найсмішніше запитання чи фраза, яку почули від дітей про футбол: Коли після 2014 року базувались в Києві, то були постійно в розʼїздах. І тоді син запитав: "Тату, чому ти з нами не живеш?"

Якби не футбол – ким могли б бути: Лікарем.

Ваші головні захоплення поза футболом: Діти, діти і ще раз діти (Усміхається).

Цитата або фраза, яка супроводжує вас у житті: Усе, що не робиться – все на краще", – сказав Кривцов у коментарі YeSport.

Нагадаємо, в січні 2025-го 34-річний захисник покинув Інтер Маямі і з того часу перебуває у пошуках команди.

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