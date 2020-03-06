toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Борусія Д цікавиться захисником ПСЖ

21:45 142 Читать на русском
Борусія Д цікавиться захисником ПСЖ
Тома Меньє / Фото з відкритих джерел

Оборонець французького Парі Сен-Жермен Тома Меньє потрапив до сфери зацікавлень німецького клубу.

Керівництво дортмундської Борусії проявляє предметний інтерес до захисника французького ПСЖ Тома Меньє, повідомляє видання Goal.

Захисник Баварії, який зазнав жахливої травми, приступив до роботи з м’ячем

"Джмелі" вже контактували з представниками 28-річного футболіста і з самим гравцем. Контракт бельгійця з парижанами завершується влітку 2020-го, а це означає, що сума відступних за бронзового призера ЧС-2018 не буде великою.

Нагадаємо, Меньє перейшов в ПСЖ з Брюгге у липні 2016 року за 6 млн євро. У поточному сезоні бельгієць провів за свій клуб 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 30 млн євро.

Манкуніанське дербі для Зінченка, чемпіонський бій в Італії та іспанська битва за трійку: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
УАФ планує запровадити в УПЛ Дивізіон Б
13:34
5033
Теги
Німеччина Трансфери ПСЖ Трансфери Трансфери Борусії Дортмунд Трансфери Чемпіонату Німеччини Тома Меньє Тома Меньє Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд ПСЖ ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
20
хв
Ворскла
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук