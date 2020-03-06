Борусія Д цікавиться захисником ПСЖ

Оборонець французького Парі Сен-Жермен Тома Меньє потрапив до сфери зацікавлень німецького клубу.

Керівництво дортмундської Борусії проявляє предметний інтерес до захисника французького ПСЖ Тома Меньє, повідомляє видання Goal.

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"Джмелі" вже контактували з представниками 28-річного футболіста і з самим гравцем. Контракт бельгійця з парижанами завершується влітку 2020-го, а це означає, що сума відступних за бронзового призера ЧС-2018 не буде великою.

Нагадаємо, Меньє перейшов в ПСЖ з Брюгге у липні 2016 року за 6 млн євро. У поточному сезоні бельгієць провів за свій клуб 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 30 млн євро.

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