Дортмундська Борусія розгромила Фрайбург: 30 тур Бундесліги, матчі неділі

Фрайбург вдома поступився Борусії Д. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 30-й тур

Фрайбург – Борусія Д. – 0:4

Голи: Санчо, 12, Ройс, 54, Гьотце, 79, Алькасер, 87 (п.)

Герта – Гановер – матч розпочнеться о 19:00

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Дортмундська Борусія веде відчайдушну боротьбу за чемпіонство з Баварією. Мюнхенці свій вчорашній матч виграли, тож "чорно-жовті" зобов’язані були перемагати. Тим більше, що Фрайбург втратив форму і не знав смаку перемог у останніх чотирьох матчах.

Вже на 12-й хвилині Джейдон Санчо відкрив рахунок у матчі. На початку другого тайму Марко Ройс вийшов віч-на-віч з голкіпером і подвоїв перевагу своєї команди. На 79-й хвилині Маріо Гьотце доводить рахунок до непристойного, а за три хвилини до закінчення матчу Пако Алькасер з пенальті завершив розгром суперника.

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