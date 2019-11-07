Дортмундська Борусія не хоче виплачувати платіж солідарності за Ярмоленка – німці вважають, що це обов’язок Динамо

У справі компенсації за трансфер Андрія Ярмоленка в Борусію Д відкриваються все нові подробиці.

Колишній клуб Андрія Ярмоленка – дортмундська Борусія – не планує виплачувати так званий платіж солідарності за перехід українця в розмірі 301 578,95 євро чернігівській спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з футболу "Юність", повідомляє німецьке видання Sport.de. Борусія стверджує, що згідно угод, укладених з Динамо, саме київський клуб зобов’язаний взяти на себе всі виплати.

"Платіж солідарності" за трансфер Ярмоленка: сюжет Великого Футболу

Нагадаємо, раніше ФІФА відкрила провадження проти Динамо і Борусії Д у справі трансферу Ярмоленка і зобов'язала обидва клуби виплатити борг за трансфер Андрія влітку 2017-го року. До слова, представники німецького клубу повідомили, що дають киянам час на залагодження ситуації до 16 листопада.

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у дортмундську Борусію влітку 2017 року. За трансфер гравця київське Динамо отримало 25 мільйонів євро.

Наші за кордоном: бельгійське тріо на висоті, нестримний Яковенко і перші чемпіонства українців