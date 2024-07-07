"Я справді доклав багато зусиль і витратив незліченну кількість годин, щоб повернутися, але тепер змушений прийняти той факт, що дороги назад немає. Це важко, але я чітко розумію, що здоров'я повинно бути на першому місці.

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Я страшенно сумуватиму за часом, проведеним у Копенгагені, але ніколи не забуду підтримку, яку ми з родиною отримали тут, особливо у найважчі часи після нападу на Україну. Ми відчували велику любов і підтримку, за що я завжди буду вдячний", – сказав Хочолава у інтервʼю для офіційного сайту клубу.

Нагадаємо, 31-річний грузин оголосив про завершення кар'єри. За останні півтора року Хочолава переніс кілька операцій і реабілітаційних процесів, але травми настільки важкі, що повернутися до вищого футболу вже неможливо.

До слова, Давид виступав з 2017 по 2021 роки за донецький Шахтар. У складі "гірників" грузин провів 83 гри, в яких забив три голи. Хочолава тричі здобував титул чемпіона України з "гірниками". На його трансфері в Копенгаген Шахтар заробив 2,5 млн євро.

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