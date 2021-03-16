"За конвенцією, ми ж не можемо навіть контактувати з суддями, як каже Лучі. Але що він зробив за 6 років? Ми їх зустрічаємо, селимо, годуємо, возимо – контакт відбувається дві доби з арбітрами.

"Костюченко обдзвонював клуби, щоб не підтримували Олімпік на зборах", – Гельзін пригрозив міжнародним скандалом

Вони перед матчем приходять в ресторан, де ми все оплачуємо. Три людини сиділи, нам показують рахунок – 18 порцій сьомги. Це не смішно? І ми не можемо нічого сказати. Тому що завтра вони будуть судити на полі, свиснуть кілька разів не туди, що вплине на результат.

Віскі найдорожче. Я у них запитав, чи вони взагалі знають, яке віскі п'ють. До футболу вони колись в житті перетинались з таким брендом? Знаєте, смішно, але й боляче", – сказав Гельзін у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, президент Олімпіка брутально розкритикував керівництво суддівського корпусу УПЛ після поразки від Шахтаря (0:1), за що донецький клуб оштрафували на півмільйона гривень та заборонили проводити домашні матчі на стадіоні ім. Лобановського.

Луческу ще спроможний на сюрпризи: гра проти Зорі – сигнал тривоги для Вільяреала