"Інтерес до Марка Гехі з Крістал Пелас, якого клуб хоче бачити у своїх лавах ще з минулого року, нікуди не зник. Ілля Забарний з Борнмута також має своїх шанувальників на Сент-Джеймс Парк. Окрім того, Ньюкасл стежив за кількома захисниками в Європі, включаючи Усмана Діоманде зі Спортінга та Антоніу Сілву з Бенфіки.

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Гехі та Забарний мають досвід гри в англійській Прем'єр-лізі – вони були б чудовими варіантами, адже могли б одразу заграти, хоч і є дорогими.

Своєю чергою гравцю з-за кордону, особливо молодому центральному захиснику, може знадобитися більше часу для акліматизації, але його потенціал для покращення може бути значним, а ціна – значно нижчою", – написав Во у своїй колонці на The Athletic.

До слова, окрім Ньюкасла, інтерес до українця приписували Челсі, Тоттенхему, Ліверпулю, французькому ПСЖ та мадридському Реалу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Забарний провів за Борнмут 32 матчі у всіх турнірах, без результативних дій. Його контракт з "вишнями" розрахований до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює українця в 40 млн євро.

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