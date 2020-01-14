Допоможу Циганіксу адаптуватися в Зорі, – Абу Ханна

Захисник Зорі Джоель Абу Ханна розповів, що давно знайомий з потенційним новачком української команди Андреасом Циганіксом.

"Ми чотири роки разом з іншими футболістами жили в одному великому будинку, коли грали в Байєрі. Так що Андреаса я знаю дуже добре. Допоможу йому з адаптацією", – цитує німецького легіонера Зорі офіційний сайт клубу.

Скрипник розповів про потенційних новачків Зорі

Зазначимо, 22-річний латвійський нападник, який є племінником відомого українського журналіста Ігоря Циганика, вже приєднався до Зорі. Очікується, що незабаром про перехід оголосять офіційно.

До слова, Циганікс є вихованцем Сконто, але протягом кількох років він виступав за молодіжні команди леверкузенського Байєра. Також у його кар'єрі були Вікторія Кельн, Шальке, нідерландський Камбюр і латвійський Рігас.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?