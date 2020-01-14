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Допоможу Циганіксу адаптуватися в Зорі, – Абу Ханна

14 січня 11:35 1607 Читать на русском
Допоможу Циганіксу адаптуватися в Зорі, – Абу Ханна
Андреас Циганікс / фото з відкритих джерел

Захисник Зорі Джоель Абу Ханна розповів, що давно знайомий з потенційним новачком української команди Андреасом Циганіксом.

"Ми чотири роки разом з іншими футболістами жили в одному великому будинку, коли грали в Байєрі. Так що Андреаса я знаю дуже добре. Допоможу йому з адаптацією", – цитує німецького легіонера Зорі офіційний сайт клубу.

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Зазначимо, 22-річний латвійський нападник, який є племінником відомого українського журналіста Ігоря Циганика, вже приєднався до Зорі. Очікується, що незабаром про перехід оголосять офіційно.

До слова, Циганікс є вихованцем Сконто, але протягом кількох років він виступав за молодіжні команди леверкузенського Байєра. Також у його кар'єрі були Вікторія Кельн, Шальке, нідерландський Камбюр і латвійський Рігас.

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