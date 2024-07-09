"Нам надходять листи від УПЛ. То що? Ми повинні зараз відмовитися? Нехай вони з'ясують, яка команда займе наше місце. Я читаю, що ніхто не знає, яка команда має зайти, якщо СК Дніпро-1 не зможе стартувати, оскільки регламенту немає. Що нам робити? Допомогти Минаю чи думати про себе? Нехай УПЛ визначить клуб, який буде готуватися замість нас грати.

СК Дніпро-1 позичив у запеклого конкурента по УПЛ 200 мільйонів, аби дограти сезон, – джерело

От ми зараз знімемось, інша команда замість нас готуватиметься, а через 10 днів у нас спонсор зʼявиться. Навіщо? Ми не хочемо нікому нашкодити, але в нас є деякі шанси. Вся країна знає, що нам потрібен інвестор. З кількома ми говорили, вони думають. У нас невеликі зовсім борги перед старими гравцями, можливо будуть якісь перед новими. Ми стараємося, потихеньку закриваємо.

У нас зникло фінансування наших дніпровських спонсорів, які були з нами від самого початку. Вони бачать ситуацію в місті, переживають труднощі фінансові. У нас є бюджет, але тільки до зими. Тому, якщо не буде бюджету до літа, ми не будемо стартувати, щоб не псувати чемпіонат іншим", – цитує Фрідмана Tribuna.com.

Варто зазначити, що керівництво Минаю готове фінансувати участь команди в УПЛ сезону 2024/25.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 за підсумками минулого сезону посів у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку і завоював право представляти Україну у Лізі конференцій (згідно з жеребом проти угорської Академії Пушкаша у 2-му кваліфайраунді). Минай в УПЛ став п'ятнадцятим і вилетів у Першу лігу.

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