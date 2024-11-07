Захисник Челсі Бенуа Бадіашиль напередодні матчу 3-го туру Ліги конференцій проти Ноа поділився думками про вінгерів команди Михайла Мудрика та Жоау Фелікса.

– Чи можете ви дати нам уявлення про Мудрика? Він один із хлопців, з якими ви регулярно граєте в середині тижня. Яким він є суперником на тренуваннях, і чи бачите ви, наскільки він хороший гравець під час тренувань? Можливо, навіть більше, ніж ми бачимо у матчах?

– Ви питаєте про те, чи подобається мені захищатися проти нього?

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– Розкажіть про це ви.

– Ні, Міша дуже хороший гравець. Ми всі знаємо, яким він може бути як гравець, але він також хороша людина. Ми намагаємося допомогти йому викластися на повну під час кожної гри.

– Що робить його гравцем, проти якого важко захищатися?

– Він швидкий, тому іноді його важко зловити на тренуванні.

– Схоже питання про Жоау Фелікса. Ви часто граєте з ним. Яким він є суперником на тренуваннях? Як з ним грається в цих матчах посеред тижня?

– Жоау – топовий гравець, він розумний гравець, а також хороша людина, як і Міша. Як і з Мудриком, ми також намагатимемося допомогти йому проявити себе якнайкраще під час гри, – сказав Бадьяшіль під час прес-конференції.

До слова, матч із Ноа Челсі зіграє вже сьогодні, 7 листопада. Початок о 22:00.

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