Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков елегантно відреагував на слова нападника Бешикташа Таммі Абрахама, який після поразки (2:4) у Лізі Європи натякнув на реванш у матчі-відповіді.

"Після матчу вони святкували так, ніби все вже закінчилося. У мене великий досвід у футболі. Ми запам’ятаємо ці святкування і подивимось, що буде за тиждень", – заявив англієць.

Україна залишила Росію позаду в таблиці коефіцієнтів УЄФА – перемоги Шахтаря та Динамо принесли бажане

У відповідь Судаков опублікував у своєму Telegram-каналі скріншот цитати Абрахама та лаконічно написав: "Донт пуш зе хорсес". Таким чином Георгій використав відому фразу Олександра Усика, яка стала справжнім мемом перед реваншем з Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, що матч-відповідь, який остаточно визначить учасника наступного раунду, пройде за тиждень у польському Кракові.

Шахтар впевнено розбив Бешикташ у кваліфікації ЛЄ – бразильці забили чотири голи на виїзді