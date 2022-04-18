Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма зовсім не вчиться на своїх помилках минулого.

Чемпіон Європи влаштував клоунаду на останніх хвилинах матчу проти Марселя.

Голи Неймара і Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Марсель – 2:1

Воротар ПСЖ вискочив далеко за межі карного майданчика і перехопив м'яч, однак далі почався ступор. Доннарумма не вигадав нічого кращого, як просто вибити м'яч за бокову лінію, а потім забирати його з-під носа суперника. Арбітр нагородив італійця жовтою карткою за навмисну затримку часу.

Нагадаємо, 23-річний кіпер показував ганебну гру ногами і в матчі-відповіді 1/8 ЛЧ проти Реала (1:3). Джиджі подарував Каріму Бензема гол, з якого і розпочався камбек мадридців.

ПСЖ переграв Марсель у дербі – Мбаппе та Неймар приносять перемогу, Мессі без гола