ПСЖ після трансферу Люки Шевальє вказав на двері Джанлуїджі Доннаруммі. Італійський голкіпер не гаяв часу і знайшов собі новий клуб.

Як повідомляє La Stampa, 26-річний воротар вже погодив особистий контракт з Манчестер Сіті. Він отримуватиме "чистими" 12 мільйонів євро, як і в Парижі, але завдяки бонусам загальна сума може трохи зрости. Зазначається, що Доннарумма неодноразово спілкувався з головним тренером "містян" Пепом Гвардіолою.

Що стосується перемовин з ПСЖ, то парижани хочуть 50 мільйонів євро, але очікується, що найближчим часом французи знизять свої фінансові запити до 35 млн євро. Таку суму Манчестер Сіті, найімовірніше, буде готовий виплатити за перехід Доннарумми.

Італійський голкіпер приєднався до ПСЖ у 2021 році у статусі вільного агента. Загалом він відіграв 161 матч у светрі парижан. Доннарумма з французьким клубом виграв ЛЧ та здобув чотири титули чемпіона Франції.

