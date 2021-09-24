Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма може повернутись на батьківщину.

Ювентус відновив свій інтерес до Джанлуїджі Доннарумми на тлі його проблем у таборі ПСЖ, повідомляє AS.

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Влітку 22-річний голкіпер перебрався у Париж у статусі зіркового чемпіона Європи, але за 9 матчів зіграв лише у двох поєдинках. Основним воротарем ПСЖ залишається Кейлор Навас, який користується підтримкою більшості зірок клубу, серед яких Мессі та Неймар.

Керівництво Юве цікавилось Доннаруммою, ще до його відходу з Мілана, але новий тренера туринців Аллегрі віддав перевагу польському кіперу Войцеху Щенсни.

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