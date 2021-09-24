Доннарумма розчарований своїм статусом у ПСЖ – Мессі та Ко підтримують іншого фаворита
Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма може повернутись на батьківщину.
Ювентус відновив свій інтерес до Джанлуїджі Доннарумми на тлі його проблем у таборі ПСЖ, повідомляє AS.
"Зради не було": Райола висловився щодо скандального відходу Доннарумми з Мілана
Влітку 22-річний голкіпер перебрався у Париж у статусі зіркового чемпіона Європи, але за 9 матчів зіграв лише у двох поєдинках. Основним воротарем ПСЖ залишається Кейлор Навас, який користується підтримкою більшості зірок клубу, серед яких Мессі та Неймар.
Керівництво Юве цікавилось Доннаруммою, ще до його відходу з Мілана, але новий тренера туринців Аллегрі віддав перевагу польському кіперу Войцеху Щенсни.
Влаштував бойкот, вимагав відставки тренера, підставив партнера: ще 3 випадки, коли Мессі казився через заміну