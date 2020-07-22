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Доннарумма провів 200-й матч за Мілан – він перевершив досягнення Буффона

07:30 - Читать на русском
Доннарумма провів 200-й матч за Мілан – він перевершив досягнення Буффона
Джанлуїджі Доннарумма / LaPresse

Молодий голкіпер італійського Мілана Джанлуїджі Доннарумма в матчі 35-го туру Серії А проти Сассуоло (2:1) підкорив чергове неймовірне досягнення.

42’ Франческо Капуто
45+7’ Мехді Бурабія
 
Златан Ібрагімовіч 19’
Златан Ібрагімовіч 45+2’
19’ Златан Ібрагімовіч
42’ Франческо Капуто
45+2’ Златан Ібрагімовіч
45+7’ Мехді Бурабія

Цей поєдинок став для 21-річного воротаря 200-м у светрі "россонері", повідомляє Opta Sports.

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Доннарумма дебютував за Мілан ще в жовтні 2015-го, коли йому було 16. Це дозволило побити рекорд легендарного Джанлуїджі Буффона. Показник 200-та матчів Доннарумма теж підкорив швидше за свого майже вдвічі старшого колегу. Нині резервний голкіпер Ювентуса до 21 року та 146 днів (актуальний вік воротаря "россонері") провів лише 134 поєдинки.

До слова, Джанлуїджі Доннарумма за дві сотні матчів у професіоналах пропустив 209 м'ячів, а 72 поєдинки завершив "сухим".

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Теги
Мілан Мілан Італія Сассуоло - Мілан Джанлуїджі Джанлуїджі Доннарумма Джанлуїджі Джанлуїджі Буффон
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