Доннарумма провів 200-й матч за Мілан – він перевершив досягнення Буффона

Цей поєдинок став для 21-річного воротаря 200-м у светрі "россонері", повідомляє Opta Sports.

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Доннарумма дебютував за Мілан ще в жовтні 2015-го, коли йому було 16. Це дозволило побити рекорд легендарного Джанлуїджі Буффона. Показник 200-та матчів Доннарумма теж підкорив швидше за свого майже вдвічі старшого колегу. Нині резервний голкіпер Ювентуса до 21 року та 146 днів (актуальний вік воротаря "россонері") провів лише 134 поєдинки.

До слова, Джанлуїджі Доннарумма за дві сотні матчів у професіоналах пропустив 209 м'ячів, а 72 поєдинки завершив "сухим".

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