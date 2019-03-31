Доннарумма прокоментував свою жахливу помилку в матчі проти Сампдорії

Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма вибачився за помилку в поєдинку проти Сампдорії.

"Дякую своїм партнерам за підтримку. Помилки іноді трапляються, і я приношу вибачення всім. Коли ти намагаєшся відправити м'яч вперед, ти можеш помилитися. Таке буває.

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Шкода, що ми не змогли набрати хоча б одне очко, але повинні дивитися тільки вперед. У минулому році я пройшов через дуже важкі часи, але зміг подолати це. Я можу зробити це і зараз.

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Воротар не повинен дозволяти погіршити ситуацію, він зобов'язаний миттєво приходити до тями після будь-якої помилки", – цитує Доннарумму Football-Italia.