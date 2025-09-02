Доннарумма офіційно завершив перехід у Манчестер Сіті – чемпіон Європи замінив рекордсмена АПЛ
Голкіпер Джанлуїджі Доннарумма стане новим першим номером на Етіхад Стедіум.
Манчестер Сіті на офіційному сайті повідомив про завершення трансферу Джанлуїджі Доннарумми. Контракт розрахований до червня 2030 року, а сума переходу з ПСЖ склала 30 мільйонів євро. Чемпіон Європи-2020 замінить у воротах Едерсона, який є рекордсменом АПЛ (7 асистів – найбільше серед усіх воротарів чемпіонату в історії) – бразилець вже перебрався до Фенербахче.
Нагадаємо, 26-річний Доннарумма приєднався до ПСЖ у 2021 році з Мілана. З моменту свого приходу він провів 161 матч за паризький клуб, завоював численні трофеї в Франції, а також переміг у Лізі чемпіонів 2024/2025.
Також Доннарумма провів 74 матчі за збірну Італії. Він був капітаном національної збірної, яка виграла Чемпіонат Європи 2021 року, перемігши Англію у фіналі по пенальті та отримавши нагороду найкращого гравця турніру.
