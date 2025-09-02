Манчестер Сіті на офіційному сайті повідомив про завершення трансферу Джанлуїджі Доннарумми. Контракт розрахований до червня 2030 року, а сума переходу з ПСЖ склала 30 мільйонів євро. Чемпіон Європи-2020 замінить у воротах Едерсона, який є рекордсменом АПЛ (7 асистів – найбільше серед усіх воротарів чемпіонату в історії) – бразилець вже перебрався до Фенербахче.

Манчестер Сіті офіційно позбувся гравця, який вигравав з клубом требл – розчистив шлях для зірки ПСЖ

Нагадаємо, 26-річний Доннарумма приєднався до ПСЖ у 2021 році з Мілана. З моменту свого приходу він провів 161 матч за паризький клуб, завоював численні трофеї в Франції, а також переміг у Лізі чемпіонів 2024/2025.

Також Доннарумма провів 74 матчі за збірну Італії. Він був капітаном національної збірної, яка виграла Чемпіонат Європи 2021 року, перемігши Англію у фіналі по пенальті та отримавши нагороду найкращого гравця турніру.

