"Я можу тільки подякувати Мілану за те, що клуб зробив для мене. Там я сформувався і як чоловік, і як футболіст. На мене скидають всіх собак, але люди не задумуються, як діяла інша сторона. Знаєте, який був останній дзвінок з Мілана? Вони зателефонували, щоб сказати, що підписали іншого голкіпера. От так все закінчилось.

Я залишаюся фаном Мілана і з пристрастю дивлюся кожен матч. Часто спілкуюся з колишніми партнерами, зі Стефано Піолі. Я щасливий, що в них зараз так добре йдуть справи. Радів за Мілан і фанів клубу після виграного дербі. Меньян чудово показує себе. Вітаю його з прекрасним сезоном в Мілані", – сказав Доннарумма в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, влітку Доннарумма проміняв Мілан на ПСЖ. У складі французького гранда чемпіон Європи провів 15 матчів (7 "сухих") і пропустив 10 голів.

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