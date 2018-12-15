Доннарумма може замінити Облака в Атлетіко

Атлетіко розглядає можливість підписання голкіпера Мілана Джанлуїджі Доннарумми. Італієць може стати заміною Яну Облаку, майбутнє якого в Мадриді під питанням.

Наставник Атлетіко Дієго Сімеоне визначився із заміною Яну Облаку, який може покинути клуб. У випадку відходу словенця "матрацники" спробують підписати воротаря Мілана Джанлуїджі Доннарумму, повідомляє Goal.com.

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Облак раніше заявив про бажання покинути Атлетіко, хоча мадридський клуб готовий запропонувати голкіперу рекордний контракт.

Щодо Доннарумми, то контракт італійця з Міланом чинний до літа 2021 року. Раніше обома воротарями цікавився ПСЖ.