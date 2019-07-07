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Доннарумма хоче залишитися в Мілані

7 липня 16:20 270 Читать на русском
Доннарумма хоче залишитися в Мілані
Джанлуїджі Доннарума / Reuters

Голкіпер Джанлуїджі Доннарумма не поспішає змінювати команду цього літа.

20-річний італієць готовий залишитися в Мілані, інформує La Gazzetta dello Sport.

Мілан попрощався відразу з п'ятьма гравцями

На Доннарумму претендує ПСЖ, який прагне підписати зіркового голкіпера на заміну Буффону. Чемпіон Франції пропонував міланцям 50 мільйонів євро. Однак молодий страж воріт сповістив керівництво Мілана про свої наміри залишитися в команді на наступний рік.

Тео Ернандес офіційно став гравцем Мілана

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 "россонері" не будуть виступати в єврокубках через проблеми з фінансовим фейр-плей.

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Теги
Трансфери Італія Мілан Мілан Джанлуїджі Доннарумма Джанлуїджі Доннарумма
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