Доннарумма хоче залишитися в Мілані

Голкіпер Джанлуїджі Доннарумма не поспішає змінювати команду цього літа.

20-річний італієць готовий залишитися в Мілані, інформує La Gazzetta dello Sport.

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На Доннарумму претендує ПСЖ, який прагне підписати зіркового голкіпера на заміну Буффону. Чемпіон Франції пропонував міланцям 50 мільйонів євро. Однак молодий страж воріт сповістив керівництво Мілана про свої наміри залишитися в команді на наступний рік.

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Нагадаємо, у сезоні 2019/20 "россонері" не будуть виступати в єврокубках через проблеми з фінансовим фейр-плей.