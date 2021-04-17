Джанлуїджі Доннарумма і його агент Міно Райола вибивають у Мілана розкішний контракт.

Голкіпер "россонері" розраховує заробляти 12 млн євро за сезон "чистими", повідомляє Сalciomercato.

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Такою зарплатнею не може похвалитися жоден воротар у світі. Серед всіх гравців Серії А більше отримує лише Кріштіану Роналду (31 млн євро). Наразі пропозиція Мілана далека від апетитів Доннарумми – "лише" 8 млн. Якщо сторони не знайдуть компроміс, то влітку голкіпер стане вільним агентом.

Додамо, що Доннарумма провів 40 матчів у поточному сезоні, пропустив 48 голів та 10 разів зберігав ворота "сухими".

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