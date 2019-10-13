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Доннарумма – про вихід Італії на Євро-2020 : Манчіні виведе нас на правильний шлях

13:58 119 Читать на русском
Доннарумма – про вихід Італії на Євро-2020 : Манчіні виведе нас на правильний шлях
Джанлуїджі Доннарумма / TMW

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарума прокоментував перемогу над Грецією (2:0), а також відзначив головного тренера "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні.

63’ Жоржінью
78’ Федеріко Бернардескі
 
63’ Жоржінью
78’ Федеріко Бернардескі

"Ми дуже хотіли виграти. У другому таймі ми чудово стартували і перемогли. Стадіо Олімпіко – прекрасний. На матчі була чудова атмосфера, ми присвячуємо цю перемогу уболівальникам в тому числі.

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Манчіні – чудовий тренер, ми прислухаємося до нього. Він опирається на хороші принципи. Ми всі прислухаємося до нього, нам слід робити це і по ходу Євро, тому що він, безсумнівно, виведе нас на правильний шлях", – цитує Доннарумму calciomercato.com.

Нагадаємо, завдяки домашній перемозі над Грецією збірна Італії гарантувала собі вихід на Євро-2020.

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Італія - Греція Італія Італія Джанлуїджі Доннарумма Джанлуїджі Доннарумма Євро-2020 Роберто Манчіні Роберто Манчіні
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