Доннарумма – про вихід Італії на Євро-2020 : Манчіні виведе нас на правильний шлях

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарума прокоментував перемогу над Грецією (2:0), а також відзначив головного тренера "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні.

"Ми дуже хотіли виграти. У другому таймі ми чудово стартували і перемогли. Стадіо Олімпіко – прекрасний. На матчі була чудова атмосфера, ми присвячуємо цю перемогу уболівальникам в тому числі.

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Манчіні – чудовий тренер, ми прислухаємося до нього. Він опирається на хороші принципи. Ми всі прислухаємося до нього, нам слід робити це і по ходу Євро, тому що він, безсумнівно, виведе нас на правильний шлях", – цитує Доннарумму calciomercato.com.

Нагадаємо, завдяки домашній перемозі над Грецією збірна Італії гарантувала собі вихід на Євро-2020.

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