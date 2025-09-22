France Football оголосив володаря премії Трофей Яшина, яку вручають найкращому воротареві за підсумками календарного року. Трофей дістався Джанлуїджі Доннаруммі.

На церемонії вручення "Золотого м’яча-2025" Джанлуїджі Доннарумма отримав нагороду як найкращий воротар року, вигравши Трофей Яшина.

Зазначимо, що Джанлуїджі Доннарумма з ПСЖ минулого року виграв требл, а з цього сезону є гравцем Манчестер Сіті.

Трофей Яшина – спеціальна нагорода, яку вручають найкращому воротарю світу за підсумками сезону. Вона названа на честь голкіпера Льва Яшина – єдиного воротаря, що коли-небудь здобував "Золотий м’яч". Трофей започаткували у 2019 році, а переможця визначають ті ж журналісти, які голосують за головну нагороду "Золотий м’яч".

GIANLUIGI DONNARUMMA IS THE 2025 YACHINE TROPHY WINNER! He already won it in 2021! #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/VZDneX87N3 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

