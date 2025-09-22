Доннарумма – найкращий воротар року
France Football оголосив володаря премії Трофей Яшина, яку вручають найкращому воротареві за підсумками календарного року. Трофей дістався Джанлуїджі Доннаруммі.
Зазначимо, що Джанлуїджі Доннарумма з ПСЖ минулого року виграв требл.
Трофей Яшина – спеціальна нагорода, яку вручають найкращому воротарю світу за підсумками сезону. Вона названа на честь голкіпера Льва Яшина – єдиного воротаря, що коли-небудь здобував "Золотий м’яч". Трофей започаткували у 2019 році, а переможця визначають ті ж журналісти, які голосують за головну нагороду "Золотий м’яч".
